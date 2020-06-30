В Украине более 4,7 тысяч человек лежит в больницах с СOVID-19
В Украине в больницах на данный момент находятся 4 724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
"По состоянию на 30 июня на стационарном лечении находится 4 724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на ИВЛ - 92 человека", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 30 июня в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в УЗ первой волны и 577 (5,5%) кроватей второй волны из выделенных 10 430 пациентов с COVID-19.
Сообщается, что наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.
Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в учреждениях здравоохранения первой волны.
В общем, в Украине по состоянию 30 июня 24 060 активных больных СOVID-19:
- Винницкая область: 657
- Волынская: 1614
- Днепропетровская: 151
- Донецкая: 309
- Житомирская: 629
- Закарпатская: 1855
- Запорожская 137
- Ивано-Франковска: 1196
- Киевская: 1203
- Киев: 3366
- Кировоградская: 79
- Луганска: 22
- Львовская: 4542
- Николаевская: 153
- Одесская: 939
- Полтавская: 33
- Ровенская: 1873
- Сумская: 70
- Тернопольская: 751
- Харьковская: 968
- Херсонская: 12
- Хмельницкая: 242
- Черкасская 160
- Черновицкая: 2718
- Черниговская: 381