В Украине более 4,7 тысяч человек лежит в больницах с СOVID-19

В Украине в больницах на данный момент находятся 4 724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.



"По состоянию на 30 июня на стационарном лечении находится 4 724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на ИВЛ - 92 человека", - говорится в сообщении.



Так, по состоянию на 30 июня в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в УЗ первой волны и 577 (5,5%) кроватей второй волны из выделенных 10 430 пациентов с COVID-19.



Сообщается, что наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.



Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в учреждениях здравоохранения первой волны.



В общем, в Украине по состоянию 30 июня 24 060 активных больных СOVID-19:



- Винницкая область: 657

- Волынская: 1614

- Днепропетровская: 151

- Донецкая: 309

- Житомирская: 629

- Закарпатская: 1855

- Запорожская 137

- Ивано-Франковска: 1196

- Киевская: 1203

- Киев: 3366

- Кировоградская: 79

- Луганска: 22

- Львовская: 4542

- Николаевская: 153

- Одесская: 939

- Полтавская: 33

- Ровенская: 1873

- Сумская: 70

- Тернопольская: 751

- Харьковская: 968

- Херсонская: 12

- Хмельницкая: 242

- Черкасская 160

- Черновицкая: 2718

- Черниговская: 381

