В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с наводнениями

Самолет из Италии с помощью для борьбы с наводнениями на западе Украины прибыл в страну, сообщило посольство Италии в Украине.



"В результате сильных наводнений, постигших Украину, Италия оказывает помощь, направленную на противостояние данной чрезвычайной ситуации и поддержку деятельности по спасению, а также помощь пострадавшему населению", - цитирует слова посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилия пресс-служба посольства во вторник.



В сообщении отмечается, что рейс Военной авиации, организованный Департаментом гражданской обороны, прибыл в 13:00 в аэропорт Львова во вторник и доставил в Украину палатки, водозаборные насосы, башни-маяки и другие материалы, предоставленные Корпусом Национальной Пожарной Команды, итальянскими областями, национальными организациями волонтеров гражданской обороны.



"Дружеские связи и солидарность, объединяющие наши страны, крепчают в моменты трудностей. Мы очень благодарны Киеву за поддержку, оказанную нам с направлением группы врачей и значительного количества дезинфицирующих средств в самый сложный момент чрезвычайной санитарной ситуации в Италии. Сейчас мы хотим поддержать стремление Украины в противостоянии явлениям, которые так жестко поразили Запад страны", - подчеркнул посол.



По словам дипломата, данная операция входит в рамки Европейского Механизма гражданской обороны.



Ранее в Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что на обращение посольства Украины в Риме итальянская сторона приняла решение предоставить гуманитарную помощь для западных регионов Украины.



"Соответствующее снаряжение и спецтехнику, а именно помпы, оборудованные комплектом рукавов, мобильные генераторы, спасательные тросы, квадрокоптеры, каркасные палатки с подогревом на 10 человек, костюмы для подводных спасательных операций, надувные лодки с моторами, 4-местные катамараны, спасательные жилеты и шлемы, портативные радиостанции и другое будут применять спасатели ГСЧС для ликвидации последствий разрушительных наводнений", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил благодарность за сотрудничество и помощь министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.



Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Евросоюз активировал механизм гражданской защиты в ответ на срочный запрос Украины, что позволит странам ЕС помочь ГСЧС Украины в преодолении последствий наводнений, согласно списку потребностей.



Кроме Италии, помощь оказывает также Швеция, которая приняла на себя обязательство направить в Украину - ИФ противопожарные барьеры, шланги и технических экспертов.



Помимо этого, Европейская комиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus.

