В ближайшие сутки кратковременные дожди ожидаются на юго-востоке Украины

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой, на юге в жаркой воздушной массе, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди в юго-восточную половину страны, сообщил Укргидрометцентр. Ночью в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях небольшой дождь, днем в юго-восточной и восточной частях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.



Ветер западный и северо-западный (на востоке - южный), 5-10 м/с.



Температура ночью 14-19 °, днем 24-29°; в южной части ночью 18-23 °, днем 29-34 °.



В Киеве в среду без осадков. Ветер западный , 5-10 м / с. Температура ночью 17-18°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 01 июля самая высокая температура днем была 33,1 в 1910г., самая низкая ночью 7,7 в 1908г.



В четверг в юго-восточной части, днем и в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозах в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, в южных областях до 36°.



В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.



30 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-27°; в Днепре, в пределах Киева, 25°.

