Крупные сети АЗС повысили цены на топливо

С 26 по 29 июня крупные сети автозаправочных станций WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95.



Отмечается, что в последний раз на этих АЗС повышали цены на бензин и ДТ в апреле 2019 года.



Так, на станциях ОККО бензин А-92 подорожал с 23,49 до 23,99 грн/л, А-95 – с 24,49 до 24,99 грн/л. Цена на дизтопливо выросла с 23,49 до 23,99 грн/л.



На WOG стоимость А-92 и ДТ выросла с 23,49 до 23,79 грн/л, А-95 – с 24,49 до 24,79 грн/л.



За выходные сеть Shell также повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л.



По данным А-95, в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95. При этом дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.

