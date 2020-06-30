Украина обновила рекорд по экспорту зерна

За текущий маркетинговый году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) Украина экспортировала рекордные 56,2 миллиона тонн зерна, что на 13% больше, чем в прошлом сезоне. Об этом говорится в отчете Директората развития аграрного сектора при Минэнерго.



Так, по состоянию на 26 июня Украина экспортировала 56,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, при этом всего подготовлено к экспорту 57,1 миллиона тонн зерна.



В частности, экспортировано 20,4 миллиона тонн пшеницы (на 4,8 миллиона тонн, или на 31%, больше), кукурузы - 30,12 миллиона тонн (на 1,3 миллиона тонн, или 1% больше), ячменя - 4,9 миллиона тонн (на 35% больше), ржи - 8,2 миллиона тонн (на 80 миллионов тонн, или 91% меньше), муки экспортировано 332,3 тысячи тонн (на 10% больше).

