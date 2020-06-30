Киев отложил переход на е-билет и разрешил льготникам ездить бесплатно

Киевская городская государственная администрация продлила условия льготного проезда в городском общественном транспорте и отложила переход на единый электронный билет на проезд в транспорте до 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.



Согласно ему, льготные категории пассажиров, имеющих право бесплатного проезда, в том числе в случае если они не являются киевлянами, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме до конца года.



В частности, льготники смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года.



Учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых.



Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготным поездками.



Согласно распоряжению КГГА № 931 от 26 июня введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте перенесено с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.



В сообщении КГГА отмечается, что система электронного билета технически готова к внедрению и полноценно работает в городском общественном транспорте с 2019 года.

