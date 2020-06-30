Специалисты Babyphotostars рассказали, как занять ребенка на летних каникулах

Каникулы – любимое время всех школьников и ненавистный период для родителей, которые не знают, чем занять детей в свободное время. И если раньше ребенка можно было отправить в лагерь, детский центр или развлекательное учреждение, то на карантине к этому вопросу нужно подходить с особой осторожностью. Специалисты детского продюсерского центра Babyphotostars рассказали, какими занятиями можно отвлечь ребенка, скучающего на каникулах.

На первое время родители могут обойтись стандартными занятиями. Предложите своему ребенку заняться поиском хобби. Это может быть лепка, вышивание, создание поделок, рисование, пение и так далее. Сегодня для обучения любому занятию достаточно иметь постоянный доступ к интернету, где можно найти сотни обучающих роликов и поэтапных рекомендаций по выполнению определенного занятия.

Вполне возможно, что через некоторое время ребенку надоест сидеть дома и заниматься монотонной работой. Разумеется, он захочет снова встретиться с друзьями и выйти на давно излюбленную площадку. Не стоит запрещать ему делать этого, ведь свежий воздух и развлечения нужны всем. Старайтесь максимально обезопасить малыша от заражения. Придерживайтесь всех рекомендаций докторов и не забывайте о масочном режиме.

Еще одно занятие, которое придется по душе любому ребенку – кастинги для детей без опыта. В продюсерском центре Babyphotostars сейчас проводят наборы для прохождения детских кастингов в рекламу. Для того, чтобы малыш стал участником центра, нужно всего лишь оставить заявку на сайте и заполнить специальную онлайн-анкету.

Огромный плюс продюсерского центра в том, что там проводят и кастинги для подростков. Участники агентства поделены на разные возрастные группы, под которых подбирают определенные кастинги. Так, есть группа с грудничками, детьми младшего, среднего и подросткового возраста.

Кастинги для детей – это шанс сделать вашего ребенка узнаваемым среди сверстников. С помощью продюсерского центра малыш с ранних лет знакомится со сферой шоу-бизнеса и получает шанс построить успешную карьеру еще до окончания школы и университета. В агентстве постоянно проводят лекции и мастер-классы представители украинского шоу-бизнеса. Так, звезды спорта, театра, кино и телевидения учат малышей, как правильно работать на публику, преподносить свои таланты и творческие способности.

В продюсерском центре соблюдают все условия безопасности, поэтому родители могут не беспокоится о том, что их ребенок заболеет. Условия сотрудничества можно прочитать на сайте компании, либо позвонив по номеру, указанному в разделе “Контакты”.