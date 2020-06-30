«Полезная программа»: ТОП-3 питательных продуктов для быстрого перекуса

«Полезная программа»: ТОП-3 питательных продуктов для быстрого перекуса

Во вторник, 30 июня, в 10:00 на «Интере» вышел рейтинг «Полезной программы», посвященный тройке лучших продуктов для быстрого перекуса. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказали о продуктах, которыми можно быстро и питательно перекусить в дороге.

Собрались в туристическую поездку? Впереди ждет долгая дорога? Что же взять с собой из еды, чтобы было удобно, быстро и питательно? По мнению экспертов «Полезной программы», здоровый перекус включает продукты с высоким содержанием белка и сложных углеводов. Они дают долговременную энергетическую подпитку и улучшают пищеварение. Какой из вариантов быстрых перекусов полезнее и питательнее крабовые палочки, плавленый сыр или тушенка? В чем польза каждого из продуктов и как выбрать качественный? Из чего же сделаны «крабозаменители»? Может ли частое употребление плавленых сыров навредить здоровью? И какое мясо больше подходит для приготовления тушенки?

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ

Много веков назад японские рыбаки придумали перемалывать мясо белых океанических рыб в фарш и отжимать из него всю жидкость – так изобрели фарш сурими. Украинцам продукция из сурими хорошо знакома под названием «крабовые палочки». И это отличный перекус на скорую руку, легкий и низкокалорийный (80 ккал/100 г).

«Крабовые палочки полезный белковый продукт, в котором сохраняются все витамины и микроэлементы, которыми так богаты морепродукты, объясняет эксперт по качеству и безопасности продуктов Елена Сидоренко. Конечно, состав крабовых палочек может меняться в зависимости от технологии их приготовления и рецептуры. Поэтому важно помнить, что крабовые палочки считаются диетическим продуктом только в том случае, если в них присутствует 40-50% сурими. Определить качество продукта просто: крабовая палочка должна быть эластичной, легко разворачиваться и при этом не ломаться, иметь естественный белый цвет. Эластичная структура получается из рыбного фарша, чем его больше – тем крабовые палочки лучше».

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР

В 1911 году швейцарские ученые изобрели соли-плавители и придумали способ сделать так, чтобы плавленый сыр не застывал. С тех пор этот продукт завоевал весь мир. Он долго хранится и отличается нежным вкусом. К тому же он полезный и питательный 237 ккал/100 г.

«Качественный плавленый сыр содержит много кальция, который необходим для формирования и укрепления зубов и костей, а фосфор улучшает состояние кожи, волос и ногтей, – рассказывает врач-гастроэнтеролог Елена Михайленко. – В состав плавленого сыра также входят жирорастворимые витамины: витамин А улучшает зрение, витамин D защищает организм от инфекций, а витамин Е уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но, несмотря на очевидную пользу, плавленый сыр является калорийным продуктом, поэтому не рекомендуется употреблять его слишком много. Норма для взрослого здорового человека – не более 100 г в сутки».

ТУШЕНКА

Тушенка – универсальный продукт, который прекрасно подходит для питания в походных условиях. Она долго хранится, удобна в использовании и очень питательна – 250 ккал/100 г. Однако необходимо следить, чтобы продукт соответствовал всем требованиям качества и безопасности. Состав тушенки, указанный на этикетке, должен быть максимально прост: мясо, пряности, соль – все! Остальные ингредиенты и химические добавки в составе консервов нежелательны или даже вредны для здоровья.

«Качественная тушёнка имеет много полезных свойств, говорит гастроэнтеролог Инна Бутько. Высокая калорийность продукта помогает быстро восстановить силы после рабочего дня или физических нагрузок, повышенное содержание белка необходимо тем, кто хочет нарастить мышечную массу, а наличие витаминов и минералов в составе тушёнки помогает восполнить недостаток питательных веществ в организме. При этом из-за высокой калорийности и наличия холестерина в употреблении тушенки необходимо знать меру – до 250 граммов в день для взрослого человека».

Больше информации о продуктах, которые помогут быстро и питательно перекусить, – в выпуске ток-шоу «Полезная программа»: https://youtu.be/ZjJhMBnEaqo

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие тематические выпуски «Полезной программы».

В среду, 1 июля, в 10:00 на «Интере» – рейтинг продуктов против тромбоза.

Тромб это сгусток крови в кровеносном сосуде или полости сердца. Он может увеличиваться в размерах, отрываться и закупоривать сосуд, что приводит к инфаркту или инсульту. Но существуют продукты питания, которые способны растворить тромбы и помешать их появлению. С помощью сока яблок и лука можно защититься от тромбоза. Что вкуснее, а что полезнее? Какие важные витамины и микроэлементы содержатся в этих продуктах? В чем разница между фруктовыми и овощными соками? Влияет ли цвет и вкус яблока на наше здоровье? Каким сортам лука стоит отдать предпочтение – острым, полуострым, сладким, экзотическим? И как приготовить изысканное ресторанное блюдо – французский луковый суп? Ответы в ток-шоу «Полезная программа» на «Интере».

В четверг, 2 июля, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 продуктов для здоровой печени.

Печень это своеобразный фильтр, который защищает нас от токсинов. Алкоголь, жирная пища, химические добавки в продуктах, лекарства – вот далеко не полный список врагов нашей печени. Но, к счастью, друзей у этого органа тоже немало! Арбуз, капуста и виноград вошли в ТОП-3 продуктов для восстановления печени. В чем преимущество каждого? Как разобраться в их качестве? На что стоит обращать внимание при покупке? Какие необычные блюда можно приготовить из них? И кто возглавит рейтинг этой программы за звание самого эффективного продукта для здоровой печени? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер» в четверг, 2 июля, в 10:00.

В пятницу, 3 июля, в 10:00 в эфире «Интера» лучшие продукты против бессонницы.

Стресс, перегрузки и как результат бессонница... Не спешите пить снотворное! Ведь существуют продукты, которые во время ужина успокоят нервную систему и помогут быстро уснуть! Орехи, бананы и молоко – всегда на страже крепкого сна! Какой продукт победит в борьбе за звание самого эффективного в этом рейтинге? Благодаря каким веществам молоко и бананы пробуждают гормон сна мелатонин? Как орехи влияют на наш организм? С чем лучше употреблять эти продукты, чтобы не навредить здоровью? И какие оригинальные блюда из них можно приготовить? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

А в субботу, 4 июля, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 полезных субпродуктов.

Почки, печень, сердце, мозги и язык ... Субпродукты! Питательные и недорогие, богатые полезными витаминами и минералами. Они помогут разнообразить ваш ежедневный рацион. Какие субпродукты считаются диетическими? Что полезнее – говяжий язык, вымя или печень? Действительно ли они не уступают мясу в полезных свойствах? Как правильно их готовить? Что нужно знать для того, чтобы выбрать наиболее качественные? И какие необычные блюда можно из них приготовить? Ответы ищите в новом спецвыпуске «Полезной программы».