«Полезная программа»: ТОП-3 питательных продуктов для быстрого перекуса

Во вторник, 30 июня, в 10:00 на «Интере» вышел рейтинг «Полезной программы», посвященный тройке лучших продуктов для быстрого перекуса. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расска зали о продуктах, которыми можно быстро и питательно перекусить в дороге.

Собрались в туристическую поездку? Впереди ждет долгая дорога? Что же взять с собой из еды, чтобы было удобно, быстро и питательно? По мнению экспертов «Полезной программы», здоровый перекус включает продукты с высоким содержанием белка и сложных углеводов. Они дают долговременную энергетическую подпитку и улучшают пищеварение. Какой из вариантов быстрых перекусов полезнее и питательнее – крабовые палочки, плавленый сыр или тушенка? В чем польза каждого из продуктов и как выбрать качественный? Из чего же сделаны «крабозаменители»? Может ли частое употребление плавленых сыров навредить здоровью? И какое мясо больше подходит для приготовления тушенки?

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ

Много веков назад японские рыбаки придумали перемалывать мясо белых океанических рыб в фарш и отжимать из него всю жидкость – так изобрели фарш сурими. Украинцам продукция из сурими хорошо знакома под названием «крабовые палочки». И это отличный перекус на скорую руку, легкий и низкокалорийный (80 ккал/100 г).

« Крабовые палочки – полезный белковый продукт, в котором сохраняются все витамины и микроэлементы, которыми так богаты морепродукты, – объясняет эксперт по качеству и безопасности продуктов Елена Сидоренко. – Конечно, состав крабовых палочек может меняться в зависимости от технологии их приготовления и рецептуры. Поэтому важно помнить, что крабовые палочки считаются диетическим продуктом только в том случае, если в них присутствует 40-50% сурими. Определить качество продукта просто: крабовая палочка должна быть эластичной, легко разворачиваться и при этом не ломаться, иметь естественный белый цвет. Эластичная структура получается из рыбного фарша, чем его больше – тем крабовые палочки лучше ».

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР

В 1911 году швейцарские ученые изобрели соли-плавители и придумали способ сделать так, чтобы плавленый сыр не застывал. С тех пор этот продукт завоевал весь мир. Он долго хранится и отличается нежным вкусом. К тому же он полезный и питательный – 237 ккал/100 г.

« Качественный плавленый сыр содержит много кальция, который необходим для формирования и укрепления зубов и костей, а фосфор улучшает состояние кожи, волос и ногтей, – рассказывает врач-гастроэнтеролог Елена Михайленко . – В состав плавленого сыра также входят жирорастворимые витамины: витамин А улучшает зрение, витамин D защищает организм от инфекций, а витамин Е уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но, несмотря на очевидную пользу, плавленый сыр является калорийным продуктом, поэтому не рекомендуется употреблять его слишком много. Норма для взрослого здорового человека – не более 100 г в сутки ».

ТУШЕНКА

Тушенка – универсальный продукт, который прекрасно подходит для питания в походных условиях. Она долго хранится, удобна в использовании и очень питательна – 250 ккал/100 г. Однако необходимо следить, чтобы продукт соответствовал всем требованиям качества и безопасности. Состав тушенки, указанный на этикетке, должен быть максимально прост: мясо, пряности, соль – все! Остальные ингредиенты и химические добавки в составе консервов нежелательны или даже вредны для здоровья.

«Качественная тушёнка имеет много полезных свойств, – говорит гастроэнтеролог Инна Бутько . – Высокая калорийность продукта помогает быстро восстановить силы после рабочего дня или физических нагрузок, повышенное содержание белка необходимо тем, кто хочет нарастить мышечную массу, а наличие витаминов и минералов в составе тушёнки помогает восполнить недостаток питательных веществ в организме. При этом из-за высокой калорийности и наличия холестерина в употреблении тушенки необходимо знать меру – до 250 грам мов в день для взрослого человека ».

Больше информации о продуктах, которые помогут быстро и питательно перекусить, – в выпуске ток-шоу «Полезная программа»: https://youtu.be/ZjJhMBnEaqo

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие тематические выпуски «Полезной программы».

В среду, 1 июля, в 10:00 на «Интере» – рейтинг продуктов против тромбоза.

Тромб – это сгусток крови в кровеносном сосуде или полости сердца. Он может увеличиваться в размерах, отрываться и закупоривать сосуд, что приводит к инфаркту или инсульту. Но существуют продукты питания, которые способны растворить тромбы и помешать их появлению. С помощью сока яблок и лука можно защититься от тромбоза. Что вкуснее, а что полезнее? Какие важные витамины и микроэлементы содержатся в этих продуктах? В чем разница между фруктовыми и овощными соками? Влияет ли цвет и вкус яблока на наше здоровье? Каким сортам лука стоит отдать предпочтение – острым, полуострым, сладким, экзотическим? И как приготовить изысканное ресторанное блюдо – французский луковый суп? Ответы – в ток-шоу «Полезная программа» на «Интере».

В четверг, 2 июля, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 продуктов для здоровой печени.

Печень – это своеобразный фильтр, который защищает нас от токсинов. Алкоголь, жирная пища, химические добавки в продуктах, лекарства – вот далеко не полный список врагов нашей печени. Но, к счастью, друзей у этого органа тоже немало! Арбуз, капуста и виноград вошли в ТОП-3 продуктов для восстановления печени. В чем преимущество каждого? Как разобраться в их качестве? На что стоит обращать внимание при покупке? Какие необычные блюда можно приготовить из них? И кто возглавит рейтинг этой программы за звание самого эффективного продукта для здоровой печени? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер» в четверг, 2 июля, в 10:00 .

В пятницу, 3 июля, в 10:00 в эфире «Интера» – лучши е продукт ы против бессонницы.

Стресс, перегрузки и как результат – бессонница... Не спешите пить снотворное! Ведь существуют продукты, которые во время ужина успокоят нервную систему и помогут быстро уснуть! Орехи, бананы и молоко – всегда на страже крепкого сна! Какой продукт победит в борьбе за звание самого эффективного в этом рейтинге? Благодаря каким веществам молоко и бананы пробуждают гормон сна мелатонин? Как орехи влияют на наш организм? С чем лучше употреблять эти продукты, чтобы не навредить здоровью? И какие оригинальные блюда из них можно приготовить? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

А в субботу, 4 июля, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 полезных субпродуктов.