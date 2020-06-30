Депутаты продолжат рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе завтра

Народные депутаты Украины продолжат рассмотрение во втором чтении законопроекта об организации игорного бизнеса (№2285-д) в среду, 1 июня.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник депутаты приступили к рассмотрению законопроекта и успели обсудить часть поправок к нему.



Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. При подготовке ко второму чтению к нему поступило 3445 поправок.



Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен по полной процедуре за несколько дней. "Я надеюсь, что за несколько дней мы сможем пройти этот законопроект", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.



Он подчеркнул, что данный законопроект нельзя рассматривать по сокращенной процедуре. "Сокращённая процедура... не может быть тут применена. Мы идем по правкам... поскольку мы зашли уже в вопрос, дополнительные какие-то механизмы относительно рассмотрения законопроекта об игральном бизнесе невозможны", - отметил спикер.

