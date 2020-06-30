Транзит газа через Украину резко вырос с лета

В первый месяц лета транзит российского газа через украинскую ГТС резко вырос, сообщает пресс-служба Оператора ГТС.



Так, из-за остановки на ремонт Турецкого потока в июне транзит газа по южному маршруту ГТС составил 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в четыре раза больше чем в апреле.



За пять дней ремонта российского газопровода средний режим прокачки в трансбалканском направлении (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки.



"Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Поскольку разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от Турецкого потока или любого другого обходного газопровода", - отмечают в сообщении.



В компании напомнили, что после запуска Турецкого потока Газпром фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балканы.

