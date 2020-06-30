ЕС открывает границы для 14 стран
Совет Евросоюза обнародовал список стран, для которых откроют внешние границы. В перечень вошли 14 стран, среди них Украины нет.
Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС.
Так, с 1 июля государства-члены должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих стран:
Алжир
Австралия
Канада
Грузия
Япония
Черногория
Марокко
Новая Зеландия
Руанда
Сербия
Южная Корея
Таиланд
Тунис
Уругвай
Китай при условии подтверждения взаимности.
Источник: РБК-Украина
17:29