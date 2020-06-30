ЕС открывает границы для 14 стран

Совет Евросоюза обнародовал список стран, для которых откроют внешние границы. В перечень вошли 14 стран, среди них Украины нет.



Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС.



Так, с 1 июля государства-члены должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих стран:



Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Черногория

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Сербия

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Китай при условии подтверждения взаимности.

