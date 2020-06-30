В Одесской области УПЦ передала медикам два автомобиля скорой помощи

В Одесской области митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия наградил врачей и младших медицинских сотрудников.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Одесскую епархию, митрополит Агафангел вручил церковные награды медработникам, которые борятся с пандемией коронавируса COVID – 19.

От Украинской Православной Церкви и БФ «Покров и Милосердие» медикам области были переданы два автомобиля Скорой медицинской помощи.

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«Эти автомобили класса «В» оснащены всем необходимым оборудованием – дефибллиряторами, кардиографами, пульксиметрами, аспираторами, кислородными баллонами – всем, что необходимо для слаженной и успешной работы бригады Скорой помощи. Один из автомобилей будет находится на балансе Центра медицины и катастроф Одесского областного совета, а второй – Центра особо значимых болезней Одесской области», - рассказали в Одесской епархии.

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Владыка Агафангел передал автомобили директору департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталье Одарий-Захарьевой и главному врачу Одесского областного центра социально значимых болезней Светлане Есипенко - как «знак совместной успешной работы Церкви и медицинских служб во время пандемии коронавируса и как символ общего дела и совместного служения гражданскому обществу».

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В своем слове владыка выразил уверенность, что эти автомобили «помогут спасти множество жизней людей и станут еще одним звеном в цепи, которая неразрывно объединит народ Украины в мире, любви и согласии».

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«После церемонии награждения состоялся концерт при участии народных коллективов, Максима Ткачука, а также победителя шоу «Голос країни» протоиерея Александра Клименко, который и сам воспитывался в семье хирурга, поэтому не понаслышке знает о том, какой тяжкий крест несут медики», - отметили в Одесской епархии.

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Церемония награждения состоялась на территории Свято-Покровского скита в селе Мариновка, где строится и готовится к открытию хоспис «Покров», который станет первым в Украине православным центром паллиативной медицины.

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Как сообщалось ранее, в июне в Одессе наградили православную молодежь и священников Украинской Православной Церкви, которые принимали участие в благотворительном проекте по поддержке бездомных и малоимущих людей, а также многодетных семей в период карантина.





