Украинцев не будут пускать в Евросоюз с 1 июля

Европейский Совет утвердил список из 14 стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз с 1 июля. Как и предполагалось ранее, для Украины европейские границы пока останутся закрытыми. Об этом гласит официальное сообщение Совета ЕС, опубликованное во вторник, 30 июня.

Так, с завтрашнего дня члены ЕС смогут отменить ограничения на въезд для жителей следующих стран:



Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Черногория

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Сербия

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Китай (при условии подтверждения взаимного открытия границ)



При этом в Совете отметили, что список стран, из которых смогут приезжать туристы, будет пересматриваться каждые две недели и может быть расширен. Ведомство определило три критерия, исходя из которых будет приниматься решение о снятии ограничений на поездки в ЕС:



за последние две недели количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения должно быть близкой или ниже среднего показателя ЕС



в течение двухнедельного периода наблюдается стабильность или уменьшение новых случаев коронавируса по сравнению с предыдущим показателем за 14-дневный период



общая оценка реагирования страны на пандемию с учетом доступной информации (в частности объемы тестирования, сдерживание пандемии, сообщение о ней и т.д., а также надежность информации о пандемии)



В то же время для стран, которые не попали в список Совета ЕС, будут делаться определенные исключения. Так, в ЕС могут приехать жители Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, которые:



являются гражданами Евросоюза или членами их семей



имеют вид на жительство в ЕС и члены их семей



имеют веские причины для въезда в ЕС (например, получение медицинской помощи)



