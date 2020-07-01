Больницы заполнены пациентами с COVID на 18% - ЦОЗ
По состоянию на 30 июня на стационарном лечении находится 4724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких - 92 человека, сообщает Центр общественного здоровья. "По состоянию на 30 июня в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в УЗ первой волны...
... и 577 (5,5%) кроватей второй волны из выделенных 10 430 пациентов с COVID 19", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.
Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких в учреждениях здравоохранения первой волны.
В общем, в Украине по состоянию 30 июня 24060 активных больных СOVID-19:
Винницкая область: 657
Волынская: 1614
Днепропетровска: 151
Донецка: 309
Житомирская: 629
Закарпатская: 1855
Запорожская: 137
Ивано-Франковска: 1196
Киевская: 1203
Киев: 3366
Кировоградская 79
Луганска: 22
Львовская: 4542
Николаевская 153
Одесская: 939
Полтавская: 33
Ровенская: 1873
Сумская: 70
Тернопольская: 751
Харьковская: 968
Херсонская: 12
Хмельницкая: 242
Черкасская: 160
Черновицкая: 2718
Черниговская: 381