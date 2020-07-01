В ОПЗЖ потребовали расследовать случаи мародерства в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил о фактах мародерства со стороны представителей полка "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело) во время вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году и потребовал генерального прокурора расследовать преступление.



"В 2014 году во время проведения АТО ("антитеррористической операции", так называют в Киеве вооруженный конфликт в Донбассе – ред.) на востоке Украины имели место противоправные действия представителей полка "Азов", который дислоцировался в Мариуполе. Речь идет о системном уничтожении и разворовывании оросительной системы на территории Донецкой области представителями этого полка", - говорится в депутатском запросе Кивы на имя Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, текст которого во вторник опубликован на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".



По словам депутата, мародеры выкапывали чугунные трубы для дальнейшего сбыта на металлолом.



Также Кива отметил, что когда он был командиром одного из контролируемых Киевом батальонов, он "неоднократно пресекал преступную деятельность представителей полка "Азов", задерживал их и доставлял в местный отдел полиции, однако им удавалось избежать ответственности". Кива требует считать депутатское обращение сообщением о совершении уголовного преступления и начать расследование.



"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже Киев заявил, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

