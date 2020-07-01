Украинцы в карантин погасили 7 млрд. долгов по ЖКХ

С начала карантина (с 12 марта) украинцы сократили задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 6,8 миллиарда гривен, свидетельствуют данные Госстата.



Согласно данным ведомства, в мае было начислено 8,7 млрд грн к оплате за коммуналку, а граждане выплатили 11,9 млрд грн (37,5% больше).



Таким образом, перед летом задолженность населения сократилась на 3,3 млрд и составила 59,9 млрд. При этом в марте долги сократились на 0,8 млрд, а в апреле - на 2,7 млрд.



Так, по состоянию на 31 мая задолженность населения за поставку и распределение газа составила 23,9 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 18,8 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии - 5,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1 млрд грн.

