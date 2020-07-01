Супергруппа «Куртки Кобейна» проведет первый концерт онлайн

Супергруппа «Куртки Кобейна» проведет свой первый концерт 2 июля в онлайн-формате. В шоу примут участие Zventa Sventana, Антон Севидов (Tesla Boy), Лева Би-2, Леонид Агутин, Шура Би-2 и другие исполнители, чьи имена не разглашаются.



Концерт состоится в большом ангаре, где будут построены декорации и специальная сцена. Режиссером шоу станет Михаил Виноградов — бессменный постановщик концертов «Би-2».



«Это будет первый концерт группы, наше дебютное шоу. Мы впервые собираемся на площадке и выходим в эфир на большое количество зрителей, — рассказал Шура Би-2. — Причем выступление станет для артистов настоящим челленджем. Сцена, рассчитанная всего на шесть человек, находится посреди зала, так что у артиста все стороны рабочие. Не спрятаться за кулисы, не повернуться спиной к зрителю. Мы все — как на ладони».



Супергруппа «Куртки Кобейна» выпустила свой первый альбом в 2019 году. По словам музыкантов, концертные версии песен будут отличаться от студийной записи.



Трансляцию концерта зрители смогут посмотреть в социальных сетях проекта.





