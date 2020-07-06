Дочь Бейонсе получила музыкальную премию

Дочь Бейонсе получила музыкальную премию

Дочь популярной певицы Бейонсе - Блу Айви стала лауреатом музыкальной премии. Об этом сообщает CNN.

Восьмилетняя девочка получила премию BET Award за трек Brown Skin Girl, записанный совместно с матерью. Таким образом Блу Айви стала самым юным лауреатом премии за 20 лет ее существования.

Церемония награждения в 2020 году состоялась онлайн, но сама Блу Айви не приняла в ней участия.

Песня Brown Skin Girl стала саундтреком к фильму Король Лев от Disney.