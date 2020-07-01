Почему стоит заказать сайт для бизнеса в сети у профессионалов

Вести бизнес без больших стартовых капиталов, душных офисов, аренды склада вполне реально. Для этого достаточно стать посредником между производителями и конечными потребителями. Искать клиентов можно через онлайн-проект, работающий по принципу интернет-магазина. Но на первом этапе необходимо заказать сайт у профессионалов.

Преимущества профессиональной разработки сайта

Многочисленные инструменты, находящиеся в свободном доступе, пошаговые инструкции и рекомендации профессиональных разработчиков, позволяют практически любому обывателю сделать свой сайт. Но без должного опыта и знаний ошибки неминуемы. Непосредственно на создание и на исправление недоработок придется потратить не один месяц. Соответственно, и запуск бизнеса будет отсрочен. Поэтому экономить на разработке не имеет смысла.

Профессиональное создание сайтов имеет и другие преимущества – это:

уникальный, качественный и креативный дизайн;



тщательно продуманная структура, обеспечивающая удобство пользователям;



быстрота загрузки и отсутствие малейших дефектов;



оперативная реализация;



последующее грамотное продвижение, привлекающее целевую аудиторию.

Опытные разработчики могут сделать не только интернет-магазин, но и сайт-визитку, корпоративный портал, посадочную страницу и т. д.

Из чего состоит полный цикл разработки

Составление технического задания, анализ рынка и деятельности клиента – первые шаги на пути к разработке проекта. Собранная информация становится базой для подготовки дизайна. Здесь учитывается все – и бюджет, и цели работы сайта, и «детища» конкурентов. Профессионалы могут сделать любой проект непохожим на остальные даже в том случае, есть в конкретной нише функционируют тысячи веб-ресурсов.

Наряду с дизайном продумывается технический аспект. Затем эти две составляющие объединяются в единое целое, тестируются и дорабатываются.

На следующем этапе дело стоит за наполнением. Создаются карточки товаров, описания, фотографии. В разделы статей и полезной информации добавляется качественный контент. Таким образом обычная торговая площадка превращается в интересный и удобный ресурс. Профессионалы обязательно следят за тем, чтобы сайт правильно отображался в любом браузере, независимо от применяемого устройства. Они выбирают платформу, систему управления, создают доменное имя, решают тысячи других важных вопросов, чтобы достичь совершенства.