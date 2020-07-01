Когда и зачем необходима помощь адвоката? Как выбрать защитника?
В самых разнообразных жизненных ситуациях можно столкнуться с проблемами и неприятностями в правовом поле. Они чреваты денежными тратами, потерей репутации, а в некоторых случаях и свободы. Добиться справедливости, оправдать честное имя, смягчить меру наказания можно единственным способом – обеспечив надежную и профессиональную защиту. Опытный адвокат способен оказать моральную и юридическую помощь.
Какие услуги оказывают профессиональные адвокаты
Поле деятельности адвоката зависит от его спецификации. В любом случае он готов оказать комплекс услуг, включающих в себя:
- устное и письменное консультирование;
- помощь с подготовкой заявлений, исков, прошений, сбором документов для досудебных и судебных разбирательств;
- составление рекомендаций относительно дальнейших действий;
- оценку результативности дела;
- представительство в суде;
- сопровождение в государственные инстанции;
- юридическую защиту интересов и прав;
- оспаривание принятых решений в высших инстанциях.
Как выбрать надежного адвоката
Первое, на что необходимо обращать внимание – правовое поле деятельности адвоката. Желательно обращаться к узкоквалифицированному специалисту. В современной адвокатской фирме можно легко найти эксперта по уголовному праву, кредитным спорам, трудовым и семейным конфликтам, делам, связанным с недвижимостью и т. д.
Второй важный момент – опыт. Многолетняя практика закаляет характер, усиливает хватку, накапливает знания для эффективной борьбы. Желательно, чтобы адвокат работал с сфере юридических услуг не менее 10 лет.
Процент выигранных дел – показатель профессионализма. Невозможно добиться стопроцентных положительных результатов. Но победы должны преобладать в практике адвоката. Желательное соотношение свыше 90%.
Гарантии и индивидуальный подход обязательны в любых делах. Хороший специалист будет выкладываться в полную силу даже в том случае, если его усилия направлены на решение пустяковых проблем вроде штрафов или раздела имущества между супругами.
Лучше всего обращаться не к частным специалистам, а именно в адвокатскую фирму. Здесь каждый член штата несет высокую ответственность, не только за собственную репутацию, но и за доброе имя компании. Персонал подбирается очень щепетильно, что минимизирует риски. Клиенты могут рассчитывать на полное сопровождение и сохранение конфиденциальности.