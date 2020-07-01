Закрыть коррупционеров, а не медиа!

Открытое обращение коллектива «ЭРА-МЕДИА» по наступлению на свободу слова и попыток закрытия чиновниками ОАО «НСТУ» утреннего шоу «Доброго ранку, Країно!» на UA: ПЕРВЫЙ.

Ми, журналісти «ЕРА-МЕДІА», змушені заявити про нову хвилю наступу на свободу слова в Україні, тотальну цензуру в медіа та спроби закрити найрейтинговіше телевізійне шоу суспільного мовника «Доброго ранку, Країно!».

Чиновники ПАТ «НСТУ» повідомили колектив «ЕРА-МЕДІА» про припинення з 11 липня дії договору, у відповідності до якого ранкове шоу «Доброго ранку, країно!» транслюється на UA: ПЕРШИЙ.

Головна причина закриття програми – вихід в ефір новини про скандал та факти міжнародної корупції, а також державної зради з боку п’ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомили представники ПАТ «НСТУ», публікація розмов Порошенка та Байдена стала останньою краплею терпіння наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Її представниками, як відомо, є особи, прямо залежні від грантів та фінансової допомоги від осіб і організацій, чия репутація постраждала внаслідок публікації вже відомого всьому світу телефонного скандалу.

Тобто, замість того, щоб закрити корупціонерів, влада вирішила закрити медіа, які про цих корупціонерів розповідають.

Проте «соросятам» з наглядової ради ПАТ «НСТУ» потрібно зрозуміти: якою б незручною була правда, журналісти її показують.

Лінк на карту «Демокорупція»

Це вже друга спроба ПАТ «НСТУ» закрити програму «Доброго ранку, Країно!».

У 2018 році «ЕРА-МЕДІА» опинилась під загрозою закриття через появу в ефірі ранкової телевізійної передачі «Доброго ранку, Країно!» лідера партії «Батьківщина» – опозиціонерки Юлії Тимошенко, та інших опонентів влади.

Тоді ПАТ «НСТУ» розгорнуло справжню інформаційну війну, яка мала на меті переконати професійну медійну спільноту та українське суспільство загалом, що зникнення передачі з ефіру UA: ПЕРШИЙ – нормальне явище. Переконати, що цензура в даному разі використовується виключно у виховних цілях.

Тоді журналісти «ЕРА-МЕДІА» перемогли цензуру у судах і програма продовжила вихід на суспільному мовнику.

Сьогодні «соросята» з наглядової ради ПАТ «НСТУ», переконують усіх, що публікація розмов з фактами міжнародної корупції та державної зради не містить суспільно важливої інформації.

Тобто на думку ПАТ «НСТУ», новини про підвищення Порошенком тарифів на 100% замість 75%, про призначення ним керівників країни за вказівкою посадовця з іншої держави, про збереження корупційних схем, про грабунок власного народу… не містять суспільно важливої інформації.

З огляду на це, ПАТ «НСТУ» слід було б використати для компанії слоган, давно написаний Джорджем Орвеллом: «Брехня – це правда!».

Проте тоді їм доведеться погодитися з тим, що живуть вони давно за іншим правилом письменника: «Свобода – це рабство». Зрада свободи слова заради рабства грантів – шлях чиновників з ПАТ «НСТУ». Але це не наш шлях.

19 років поспіль творчий колектив «Ера-медіа» працює заради головної професійної мети – інформувати українське суспільство про актуальні та суспільно важливі теми, дотримуючись стандартів вітчизняної та міжнародної журналістики, забезпечуючи законне конституційне право народу України на інформацію, свободу думки та слова.

Протягом усіх років професійної сумлінної діяльності колектив «ЕРА-МЕДІА» переживав різні часи та неодноразово піддавався утискам з боку влади та службових осіб Національної телекомпанії України. Проте, у доленосні часи України під час революційних подій 2004–2005 та 2013–2014 років, усі політичні сили були представлені в ефірі телекомпанії. Наслідками визнання колективу та поваги до нього є багаторічна співпраця телекомпанії та радіо «Ера» з «Радіо Свобода», BBC, «Польським радіо» та іншими міжнародними ЗМІ.

Раніше журналісти «ЕРА-МЕДІА» боролися за свободу слова проти Януковича. Потім виборювали право говорити вільно за президентства Порошенка. Зараз президент Зеленський. І на журналістів чекає нова битва за свободу слова.

У скандальній розмові Порошенка та Байдена Петро Олексійович сказав своєму заокеанському колезі: «Я викличу всіх керівників телеканалів і скажу, як потрібно показувати і розповідати».

Ситуація зі спробою закриття програми «ЕРА-МЕДІА» – гарний тест для Президента Зеленського: чи піде він слідами свого попередника, чи ж стане на захист свободи слова в Україні.

Закривати треба корупціонерів, а не медіа!

Колектив ТОВ «ЕРА-МЕДІА»