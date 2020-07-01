«Красный свет» для Украины от Европы

В середине июля в Киев собиралась приехать моя подруга из Франции. Заранее взяла билеты. А вчера позвонила сообщить, что рейсы в Украину отменены и деньги за билеты ей вернули. Похожая история с еще одним знакомым. Собирался на лечение в Германию. Не пустили. Даже медицинские документы не помогли. Новость о том, что Еврокомиссия считает нас безнадежно больными COVID-19, как и американцев, опубликовала газета The New York Times. Сами виноваты – не вписываемся в формулу «20 на 100 тыс.» Прощай безвизовый отпуск?



Помните, как Высоцкий пел?



Над Мурманском ни туч, ни облаков,

И, хоть сейчас, лети до Ашхабада.

Открыты Киев, Харьков, Кишинев

И Львов открыт, но мне туда не надо.



С середины марта в Евросоюзе действует запрет на все несущественные поездки из-за пределов ЕС, введенный из-за пандемии коронавируса. В начале лета Еврокомиссия продлила его до 1 июля, а в понедельник приняла решение об отмене такого режима для 14 стран – Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.



Украина, Россия и США в этот список не входят. На данный момент въехать в страны ЕС могут лишь отдельные категории иностранцев. Прежде всего те, у кого есть вид на жительство либо право на работу в одном из государств Евросоюза, а также дипломаты и те, кто может доказать наличие исключительных обстоятельств. Правда, как я рассказала выше, необходимость планового лечения – не аргумент для въезда.



Все вместе это называется бланковым запретом на несущественные поездки для иностранцев. Под это понятие однозначно подпадает туризм, проведывание родственников и даже бизнес-контакты.



По сути, большинство государств ЕС установили жесткие визовые требования и даже перекрыли границы. Свободное передвижение в рамках «шенгена» временно отменено. Это факт, хотя его и не узаконили формально. Все списали на карантин.



А что же делать нам? Ждать новых статистических отчетов о том, как после одесских курортов и скадовских дискотек уровень заболеваемости в стране... резко пойдет на убыль. Дело в том, что главным критерием для открытия границ ЕС для каждой страны будет число новых случаев инфицирования в ней за последние 14 дней в расчете на каждые 100 тысяч населения

Если подводить итоги, то есть две сценария: оптимистический и пессимистический. Начнем с последнего. Даже с восстановлением безвиза опасность второй волны пандемии не исчезнет. И есть шанс, что часть стран осенью или зимой снова закроет границы. Поэтому лично мне рисковать деньгами и покупать билеты даже на осень куда-либо не хочется

Зато рабочие руки приветствуются. Чартеры с украинскими заробитчанами так и “шмыгают” на Запад. И пункты пропуска на украинских границах открыты. С той же целью, а вовсе не ради туристов. Правда, бедным заробитчанам, перед тем как приступить к труду на “плантациях”, надо отбывать двухнедельную обсервацию за свой счет и в весьма аскетических условиях. Но это их выбор, где работать – тут или там.С 1 июля эти “жесткости” должны были ослабить. Ожидалось, что большинство туристических направлений станут доступными. Безвиз снова заработает. Требования проходить обсервацию отменят. Некоторые туристические страны не выдержали и “приоткрылись” раньше.Греция уже принимает туристов с 15 июня из Европы и 11 стран, которые не входят ни в Евросоюз, ни в Шенгенскую зону, в Афинах их считают эпидемически безопасными. Список очень странный. Израиль (который сам себя считает проблемным и продлил карантинные ограничения, – автор), Австралия, Япония, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Сербия, Ливан, Новая Зеландия, Южная Корея и Китай.Украины в этом списке снова нет. Пока наших туристов пускают в Грецию с условием 14-дневного карантина, который в июле обещают сократить до недельного. И это пока самый гуманный вариант из всех, которые предлагают страны ЕС.Почему же Руанде можно, а нам нельзя? На прошлой неделе Украина была включена в список стран из так называемой "красной зоны". Там оказываются государства, где наблюдается серьезный скачок распространения коронавирусной инфекции.Попадание в эту категорию стран означает неготовность к возобновлению международного авиасообщения. И ограничивает допуск как европейцев в нашу страну, так и нас в Европу. Именно поэтому моя подруга не прилетает, а знакомый не едет на лечение.Новость об этом распространило Государственное агентство развития туризма Украины. Уточнив, что по данным портала Worldometers Украина занимает 35-е место в мире по числу инфицированных. С чем мы себя и поздравляем. Как сказал премьер Денис Шмыгаль, объявляя о начале очередной волны эпидемии COVID-19: «Это не фейк, а реальная угроза».Угрозу почувствовали не столько жители Украины, сколько европейцы и тут же включили для нас красный свет. Запретили своим гражданам без дела ездить в Украину, а тех, кто все-таки решил побывать в нашей стране, по возвращению будут отправлять на обсервацию.В то же время у нас для пребывающих из стран “зеленой зоны” действуют более щадящие правила: они не обязаны проходить обязательную двухнедельную резервацию, но должны иметь страховку, покрывающую расходы на обсервацию и лечение коронавирусной инфекции.А что же делать нам? Ждать новых статистических отчетов о том, как после одесских курортов и скадовских дискотек уровень заболеваемости в стране... резко пойдет на убыль. Дело в том, что главным критерием для открытия границ ЕС для каждой страны будет число новых случаев инфицирования в ней за последние 14 дней в расчете на каждые 100 тысяч населения.Обсуждается вариант, при котором Евросоюз может возобновить сообщение с теми странами, где эта цифра не превышает 20 человек на 100 тыс. Это сделано специально “для своих”, поскольку в странах ЕС этот показатель сейчас составляет в среднем 16 новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней.При этом The New York Times уточняло, что в Еврокомиссии обсуждали два возможных списка стран, граждан которых будут пускать в ЕС после 1 июля. Разница между двумя списками (47 стран и 54 государства) состоит в том, какой уровень инцидентности будет утвержден как допустимый – 16 новых случаев (как в ЕС в среднем) либо 20 новых пациентов за последние 14 дней на 100 тыс. населения.Оба списка включали Китай, а также ряд таких стран, как Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, Уругвай, Куба и Вьетнам. При этом ни в одном из них нет США, Бразилии, Украины и России. Судя по обнародованному решению, информация издания подтвердилась.Согласно официальной статистике, которая приходилась на период разработки решения Еврокомиссией, кого пускать, а кого нет, за последние 14 дней перед этим было выявлено 10 723 новых случаев COVID-19. Это свыше 25 новых пациентов на 100 тыс. человек. В некоторые дни и все 40. Таким образом, Украина не соответствовала требуемому критерию в 20 случаев на 100 тыс.Штука еще и в том, что Госслужба статистики определяет население Украины в 41,8 млн. человек а на самом деле нас уже меньше. И Еврокомиссия это знает. Соответственно, по их мнению, реальный уровень заболевания коронавирусом у нас выше официально декларируемого процента.Если подводить итоги, то есть две сценария: оптимистический и пессимистический. Начнем с последнего. Даже с восстановлением безвиза опасность второй волны пандемии не исчезнет. И есть шанс, что часть стран осенью или зимой снова закроет границы. Поэтому лично мне рисковать деньгами и покупать билеты даже на осень куда-либо не хочется. Тем более что, как пишут специалисты, формальное возобновление авиарейсов (даже без права на въезд туристов) позволит отельерам не возвращать средства за отмененные номера.Оптимистический же заключается в том, что списки стран, для которых пока “красный свет”, будут пересматриваться каждые две недели. Таким образом, если ситуация в Украине улучшится, мы можем попасть в перечень «допускаемых» стран.В конце концов, нас уже сейчас рады видеть Албания и Турция. Албания допускает туристов на территорию отелей и на экскурсии, Турция снимает все ограничения, кроме шведского стола, который будут обслуживать официанты. Открывается также и Египет, но после него украинцам надо проходить обсервацию. Ну и наши дорогие (в прямом смысле слова) отечественные курорты. Наконец настал их звездный час. Цены как в Ницце, сервис как в Коблево.Как пел Высоцкий:Опять дают задержку до восьми,И граждане покорно засыпают...Мне это надоело, черт возьми,И я лечу туда, где принимают.