В Украине подорожала доставка газа

С 1 июля в Украине повышается стоимость услуги распределения газа. Об этом говорится в постановлениях НКРЭКУ №3014-3051 и №3053-3056.



В среднем тариф вырастет на 9,4%.



Для жителей Киева с 1 июля распределение газа не подорожает и составит 0,28 грн за кубометр. Также не изменится тариф для Донецкоблгаза, Харьковгоргаза, Коростышевгаза, Кременчуггаза и Тернопольгоргаза.



Жители других городов будут платить 1,31 грн за кубометр вместо 1,06 грн. С полным перечнем изменений можно ознакомиться в документах, которые были обнародованы регулятором.



В частности, для Мелитопольгаза тариф вырастет до 1,31 грн, Сумыгаза до 0,85, Черновцыгаза до 1,20, Одессагаза до 79 коп, Уманьгаза до 1 грн, Гадячгаза до 1,04 грн и Запорожгаза - 63 коп за кубометр без НДС.

