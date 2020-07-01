В Украине снова будет жарко

В ближайшие сутки, 2 июля, в большинстве областей Украины жаркую и сухую погоду будет определять антициклон, лишь днем на запад страны атмосферный фронт, перемещающийся из Центральной Европы, принесет грозовые дожди, сообщает в среду Укргидрометцентр. В четверг ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°.



В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 июля самая высокая температура днем была 34,2 в 1885г., самая низкая ночью 7,3 в 1908г.



На 3 июля в западных областях ночью умеренные, на Закарпатье и в Карпатах, днем во во всем регионе значительные дожди с грозами; темперетура ночью 13-18°, днем 22-27°.



На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, днем также и в Винницкой, Киевской и Черниговской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 37°.



Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с; днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.



В Киеве – без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.



1 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-27°; в Днепре в пределах Киева 24°.

