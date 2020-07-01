Трамп утвердил сокращение военных США в Германии

Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тыс. американских военных. Об этом в среду, 1 июля, сообщил спикер Пентагона Джонатан Хоффман в соцсети.



"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, улучшит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе", - отметил он.



Напомним, ранее Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тыс. Свое решение он объяснил тем, что Берлин платит в НАТО только 1% от ВВП, хотя должен платить 2%.



Таким образом, как считает Трамп, ФРГ подводит альянс. По данным немецких СМИ, Вашингтон заранее не проинформировал Берлин о своем решении.

