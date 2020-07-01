Границы для украинских туристов открыли уже пять стран

Границы для путешествующих украинцев открыли уже пять стран, а именно - Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.



Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.



"Самый популярный вопрос этого лета - какие страны уже открыли свои границы для Украины? Турция, Египет ... Албания, Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья), Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов)", - написал Криклий.



Он добавил, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов.



"Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие либо учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые следуют на корабль, гражданам, которые транзитом следуют через ЕС, въезд разрешен", - заметил Криклий.



Также министр обратил внимание, что каждые 2 недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать, и в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки либо снова вводить их для конкретных стран.



По его словам, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией.



Как сообщалось, Украина не вошла в перечень стран, для которых ЕС открывает границы. Совет ЕС принял во вторник, 30 июня, рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на путешествия в ЕС, которые были введены для противодействия распространению COVID-19.



На основе критериев и условий, определенных в рекомендациях, с 1 июля страны-члены должны начать отмену ограничений на путешествия на внешних границах для граждан следующих третьих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая.

