Акционерам Tesla посоветовали исключить Илона Маска из совета директоров компании

Британская консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), которая консультирует в том числе акционеров Tesla, порекомендовала им исключить из совета директоров основателя и гендиректора компании Илона Маска. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад PIRC.



Консультанты объяснили свою позицию сделкой, которую Маск заключил с большинством акционеров Tesla в 2018 году. По условиям сделки, рассчитанной на 10 лет, вознаграждение Маска привязано к финансовым целям Tesla. Если рыночная стоимость компании достигнет 650 миллиардов долларов (на момент заключения сделки она составляла около 50 миллиардов долларов), Маск сможет заработать в общей сложности 55,8 миллиарда долларов.



По мнению PIRC, эта сделка «незаконно обогащает» Маска. Консультанты предложили не только не переизбирать основателя Tesla в совет директоров, но и аннулировать сделку.



Кроме того, в PIRC считают, что Маск несет серьезные репутационные риски для Tesla и ее акционеров из-за своих высказываний в твиттере. В докладе PIRC, в частности, упоминается твит бизнесмена о выкупе акций Tesla и его позиция по поводу коронавируса.



Ежегодное собрание акционеров Tesla должно было пройти 7 июля, однако его отложили до сентября.



В 2018 году Илон Маск написал в твиттере, что готов выкупить с биржи акции Tesla по 420 долларов за штуку. Власти США заявили, что он не обсуждал с инвесторами выкуп акций и намеренно ввел участников рынка в заблуждение. В итоге Маск заплатил 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla (он остался гендиректором компании и членом совета директоров).



В мае 2020 года Маск написал в твиттере, что акции Tesla на бирже стоят слишком дорого. Из-за этого рыночная стоимость Tesla за день упала примерно на 15 миллиардов долларов. Доля самого Маска подешевела на три миллиарда.

