В Nord Stream-2 оценили урон от новых санкций США

В случае введения новых санкций США будут заблокированы около 700 миллионов евро инвестиций в проект Северный поток-2, пишет в среду, 1 июля, ТАСС со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.



"Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около €700 млн инвестиций в завершение строительства газопровода", - сообщили в компании.



Также там полагают, что санкции поставят под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе примерно €8 млрд, вложенных непосредственно в строительство Северного потока-2, а также €3 млрд, инвестированных в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и €750 млн - в Чехии.



В свою очередь, в МИД Германии возможные новые санкции в отношении Северного потока-2 назвали неприемлемыми.



"Позиция правительства ФРГ по данному вопросу однозначна: экстерриториальные санкции являются вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС. Очевидно, что американская сторона пытается в одностороннем порядке остановить проект", - сказал статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен.



По его словам, под угрозой ограничительных мер могут оказаться, помимо немецких, французские, голландские и австрийские компании.



"Время голосования и другие детали неизвестны, но мы вынуждены исходить из того, что этот законопроект в скором времени будет принят", - сказал Аннен.

