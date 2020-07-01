В Киеве увеличивается количество больных COVID-19 в тяжелом состоянии - Кличко
В Киеве увеличивается количество больных COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии - их на сегодня 48. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Отмечу, что в больницах столицы сегодня находятся 274 больных коронавирусом. В том числе, и 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы.
К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Виталий Кличко.
Источник: УНН
13:39