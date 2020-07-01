Порошенко вышел из ГБР и возглавил колонну сторонников, которая идет к суду

В 13:20 среды, 1 июля, Петр Порошенко вышел из здания Госбюро расследований, где он был на допросе в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.



Об этом сообщает корреспондент "Страны".



Выйдя из здания ГБР, Порошенко никак следственные действия, которые проводились внутри, не прокомментировал.



К моменту появления экс-президента ставший главой штаба партии "Евросолидарность" Александр Турчинов уже призвал сторонников Порошенко формировать колонну, часть которой выдвинулась на улицу Владимирская, 15 - к Печерскому суду. Там в 14:00 начнется заседание по избранию меры пресечения бывшему президенту.



Когда Порошенко вышел из ГБР, он возглавил колонну своих оставшихся у ГБР сторонников, они пошли к суду. Полиция перекрыла движение на бульвар Тараса Шевченко. В начале колонны, параллельно с Порошенко, едет его кортеж.

