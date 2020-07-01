Транзит газа через ГТС Украины за 6 мес. снизился почти на половину

Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-июне 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (45,1 млрд куб. м).



Согласно сообщению ООО "Оператор ГТС Украины", в западном направлении транзитировало 22,9 млрд куб. м (Словакия – 16,9 млрд куб. м, Венгрия – 4,2 млрд куб. м, Польша – 1,8 млрд куб. м), в трансбалканском – 1,9 млрд куб. м (Молдова – 1,5 млрд куб. м, Румыния – 0,4 млрд куб. м).



Несмотря на почти двукратное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивает забронированные на этот год транзитные мощности (178 млн куб. в сутки), которые он по итогам января-июня использовал на 78%.



"Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем продолжит обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - отмечают в компании.



Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за прошлый год составил 86,696 млрд куб. м (+3,4% к 2018-му), в Молдову – 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%).

