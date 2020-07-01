Система автофиксации будет следить не только за превышением скорости — МВД

К концу года Министерство внутренних дел планирует запустить систему фиксации не только превышения скорости дорожного движения, но и других правонарушений. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.



"Система начала свою работу с фиксации фактов превышения скорости. Однако технически и по закону эта система позволяет фиксировать целый ряд других правонарушений", - сказал Геращенко.



По его словам, на сегодня МВС в тестовом режиме в Киеве отрабатывает начало фиксации правонарушений, таких как проезд по полосе общественного транспорта.



"В течении июля месяца планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые систематически ездят по полосе общественного транспорта. До конца года мы думаем запустить и другие сервисы – фиксация нарушений правил остановки и стоянки", - сказал замминистра.



"Также будет запущена система (фиксации – ред.) проезда на запрещающий знак светофора, система, фиксирующая факт выезда на встречную полосу движения, проезд пешеходными тротуарами и пешеходными дорожками, а также нарушение правил движения через железнодорожный переход", - добавил он.

