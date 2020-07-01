Украинцам разъяснили порядок въезда в Хорватию

С сегодняшнего дня украинским туристам разрешен въезд в Хорватию. Посольство Украины уточнило перечень условий, по которым можно путешествовать.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.



Как сообщается, правительство Хорватии утвердило решение на въезд гражданам третьих стран, в том числе и Украины, которое будет действовать до 15 июля. Таким образом в Республику могут попасть работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за пожилыми людьми и тем, кому необходима срочная медицинская помощь.



Кроме того, в Хорватию могут попасть представители транспортных служб, туристы, студенты, или лица, которые имеют экономический интерес. Право на транзитный проезд разрешается при наличии подтверждения, что следующая страна следования позволит их въезд, и при условии, что транзит Хорватией является самым быстрым маршрутом.



Вместе с тем, для того чтобы попасть в страну необходимо предоставить соответствующее подтверждение, которое можно получить на сайте МВД Хорватии.



Отмечается, что Хорватия сняла обязательное требование самоизоляции по приезду в страну.

