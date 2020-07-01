Германия назвала правильным завершение строительства «Северного потока-2»

Правительство Германии считает правильным завершение строительства газопровода «Северный поток-2» и работает по этому направлению. Об этом в среду, 1 июля, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.



«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — заявила Меркель, отметив, что в Германии проект продолжают считать экономическим, а не политическим.



Канцлер также подчеркнула, что экстерриториальные санкции, которые угрожают ввести США, «не соответствуют пониманию [вопросов] права», существующему в Германии.



Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер охарактеризовал готовящиеся против «Северного потока-2» американские санкции как нападение на европейскую экономику. По его словам, санкции США направлены на намеренный разрыв трансатлантического партнерства, а также являются посягательством на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Европы.



До этого правительственные источники в ФРГ сообщали, что Германия подготовит ответные меры на случай, если США введет новые санкции против газопровода «Северный поток-2».



США в конце 2019 года ввели санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» из России и Германию. Они коснулись компаний, которые участвуют в строительстве, и привели к тому, что работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas. Поскольку у России есть только один трубоукладчик, который может завершить строительство (судно «Академик Черский»), сдачу проекта перенесли как минимум на год.



В начале июня американское сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод угрожает национальной безопасности США, и внесли в сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков. Без страховки «Академик Черский», который в настоящее время находится в германском порту, не сможет приступить к работам.

