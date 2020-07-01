Законопроект об игорном бизнесе Рада примет в четверг - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полагает, что Верховная Рада в четверг, 2 июля, примет в целом проект закона об игорном бизнесе.



"Я прогнозирую, что завтра до 12 часов закон будет принят", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве.



Комментируя огромное количество поправок к законопроекту во втором чтении, глава фракции отметил, что поправки - это "способ политически поторговаться".



"Просто сейчас решили, что не будем ни с кем идти на эти переговоры и просто будем идти (рассматривать законопроект – ИФ-У) в рабочем порядке", - добавил Арахамия.

