С 1 сентября минимальная зарплата будет увеличена до 5 тыс. грн - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября 2020 года минимальную зарплату повысят до 5 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года она вырастет до 6 500 грн



Об этом он сообщил во время заседания Кабмина 1 июля.



По словам Шмыгаля, повышение минимальных зарплат дает положительный эффект для экономики государства.



"Поэтому мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную заработную плату на уровне 5 тыс. грн., а уже в следующем году, с 1 января она увеличится сначала до 6 тыс. грн., а с 1 июля следующего года она вырастет до 6500 грн" , - подчеркнул премьер.



Шмыгаль добавил, что такой рост в условиях сокращения импорта должно обеспечить увеличение потребления именно украинской продукции наших производителей. Это будет иметь и положительный эффект для бизнеса и для бюджета страны в целом.

