«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов

Президент польской нефтегазовой госкомпании PGNiG Ежи Квечиньский уточнил сумму, которую российский «Газпром» вернул ей в качестве переплаты за газ. Об этом он написал в Twitter.



Согласно его сведениям, «Газпром» перечислил PGNiG 1 миллиард 606 миллионов 345 тысяч 733 доллара и 80 центов (114,2 миллиарда рублей). «Для скрупулезных», — добавил Квечиньский, указав на скриншот с информацией о четырех траншах от российской компании.



Деньги перечислены Варшаве согласно решению Стокгольмского арбитража. В Москве, несмотря на это, подчеркивали, что продолжают обжалование данного вердикта в установленном порядке.



Польская компания инициировала разбирательство с Россией из-за цены на газ еще в 2015 году. В PGNiG требовали пересмотреть стоимость природного газа, который Польша получала по договору 1996 года. В марте 2020-го арбитраж принял сторону Варшавы и скорректировал цену на топливо, поступающее по газопроводу «Ямал-Европа», с 1 ноября 2014 года. Москва в конце мая обжаловала это решение в суде округа Свеа.

