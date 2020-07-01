В Одессе медики ожидают вспышку COVID-19 из-за наплыва туристов в выходные

В Одессе медики ожидают вспышку COVID-19 из-за большого количества иногородних туристов, посетивших город в минувшие выходные 27-29 июня.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила начальник отдела охраны материнства и детства департамента здравоохранения Одесского городского совета Анна Лунева.



«В выходные в Одессу было паломничество иногородних, приехавших на море. Результаты (вспышку COVID-19 – УНИАН) этого визита мы увидим дней через 10-14», - сказала Лунева.



По ее словам, по состоянию на утро 1 июля, в Одесском регионе зарегистрированы 1,7 тыс. случаев коронавируса, из которых 350 - в Одессе. Умерли в регионе 24 человека.



За последние сутки в городе зафиксировано четыре случая заражения COVID-19, вчера - 3 человека.



В настоящее время в Одесской городской инфекционной больнице с COVID-19 находится 31 человек, из которых 28 - жители города. По словам Луневой, 27 человек – в состоянии средней тяжести.



Еще у 100 человек, поступивших в эту больницу, диагностирована пневмония, их проверяют на возможное инфицирование COVID-19.



Чиновница также отметила, что в случае увеличения числа инфицированных прием больных с подозрением на коронавирус начнут больницы так называемой «второй волны» - ГКБ №5, №10 и детская ГКБ № 3-я детская больницы.



Как сообщал УНИАН, вчера министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТСН сказал, что не исключает введение дополнительных ограничительных мер на курортах, в частности, в Одессе из-за значительного увеличения количества инфицированных коронавирусом.

