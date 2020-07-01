Правительство усиливает проверки грузоперевозок

Кабинет министров усилил проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Усиленные проверки будут проводиться с 1 июля по 30 сентября.



Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Контроль над проведением усиленных проверок возложен на Министерство финансов, Государственную фискальную службу, Мининфраструктуры и Укртрансбезпеку.



"Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



Также для ограничения движения чрезмерно загруженного транспорта дорогами общего пользования государственного значения будут установлены дорожные знаки.



О результатах проверок ведомства и службы должны проинформировать Кабмин до 31 октября.

