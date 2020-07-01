Суд отказал защите Порошенко в отводе генпрокурора

Защита пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солиадрность" Петра Порошенко заявляет отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и группе прокуроров в уголовном производстве о назначении замглавы СВР, в котором Порошенко является подозреваемым, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Печерский районный суд Киева в среду днем продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.



В начале судебного заседания адвокат Игорь Головань огласил ходатайство об отводе генпрокурора в связи с незаконностью вручения подозрения Порошенко, а также группе прокуроров - процессуальных руководителей по делу.



Вместе с тем, следственный судья Сергей Вовк указал, что защита может заявлять отвод лишь тем прокурорам, которые присутствуют непосредственно на судебном заседании.



"Мы настаиваем на рассмотрении заявления, так как Венедиктова согласовала подозрение. И всей группе прокуроров. И настаиваем на вызове Венедиктовой в суд", - подчеркнул Головань.



В свою очередь адвокат Илья Новиков добавил, суду следует решить вопрос по данному ходатайству, поскольку накануне генпрокурор в своем видеообращении пригласила Порошенко в суд, "чтобы доказать свою невиновность в суде", и это утверждение Венедиктовой противоречит презумпции невиновности.



Впоследствии суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству, где находился около 50 минут.



В итоге заявленное защитой ходатайство об отводе группы прокуроров суд оставил без удовлетворения.

