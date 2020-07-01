Превышения скорости на дорогах сократились в четыре раза

Число зафиксированных за день превышений скорости на автодорогах Украины за месяц работы камер автофиксации нарушений уменьшилось более чем в 4 раза. Об этом в среду, 1 июля, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в соцсети.



В первый день работы комплексов автофиксации 1 июня зарегистрировано 57 880 случаев, за 30 июня - 13 325. Всего за 30 дней вынесено 398 410 постановлений о штрафах за превышение скорости.



Из них уже оплачено 219 040 штрафов на 31,909 млн грн, уточнил Геращенко. "Часть этих средств пойдет на оплату услуг по доставке уведомлений Укрпочтой и на оплату печати постановлений и правонарушении госполиграфкомбинатом Украина", - уточнил он.



Оставшиеся деньги будут зачислены в бюджет и пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения, резюмировал замглавы МВД.



Напомним, в Киевской области и столице с начала работы комплексов автофиксации нарушений ПДД число превышений скорости снизилось в 2 раза. При этом с начала запуска автофиксации нарушений ПДД в Киевской области и Киеве было выписано более 7 тыс. штрафов.

