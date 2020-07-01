Импорт товаров с начала года сократился более чем на треть - НБУ

В то время как остаток средств в госказне установил рекорд, профицит текущего счета платежного баланса в мае составил 1,4 млрд долларов (в мае прошлого года дефицит составлял 136 млн долларов).



Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



С начала года произошло существенное сокращение экспорта товаров: на 24.7% (в апреле - на 3.8%), однако темпы падения импорта товаров оставались выше - 35.5% (в апреле - 29.8%).



Отмечается, что в январе - мае 2020 профицит текущего счета составил 5,6 млрд долларов (в январе - мае 2019 дефицит составлял 1,1 млрд долларов).



Экспорт товаров составил 3,1 млрд долларов.



Сократился экспорт по всем основным группам товаров.



В январе - мае 2020 всего сократился экспорт в страны ЕС (на 1,1 млрд долларов, или 15,2%), а их доля уменьшилась до 33,9% (в январе - мае 2019 – 37,5%).



Также уменьшился экспорт в страны Африки и России - на 227 млн ​​долларов, или 10,1% и на 195 млн долларов, или 18,3% соответственно.



Импорт товаров составил 3,3 млрд долларов.



Энергетический импорт уменьшился в 2,1 раза (в апреле - в 1,6 раза).



Неэнергетический импорт сократился в 1,4 раза, так же как и в апреле 2020 года.



Дефицит сводного платежного баланса составил 353 млн долларов (в мае 2019 - 749 млн долларов).



По состоянию на 1 июня 2020 году объем международных резервов составил 25,4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,4 месяца.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 1,1 млрд долларов (0,7% от ВВП).



В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов).

