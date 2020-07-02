Умер актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. Артист скончался 30 июня в Москве. Прощание с артистом, предварительно, пройдет в субботу.

"Сейчас еще решается вопрос по поводу публичного прощания, если получится, это будет дом кино или какая-то другая театральная площадка, потому что я бы хотела, чтобы это было на сцене", - добавила Хонда.



Первую роль в кино Проскурин сыграл еще до окончания школы. Он окончил театральное училище имени Щукина, был принят в Театр на Таганке, но проработал там недолго, перейдя в Московский театр Ленинского комсомола. Затем работал в театре имени Ермоловой.



Известность ему принесло участие в телевизионном сериале "Большая перемена". Проскурин сыграл в таких картинах как "Однажды двадцать лет спустя", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и других.