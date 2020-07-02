Евродепутат прокомментировал протест Киева из-за визита делегации в Крым

Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал ритуалом протест украинских властей на визит в Крым, охарактеризовав его выражением "в одно ухо влетело, в другое вылетело".



Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.



В свою очередь, представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился к главе Европарламента Давиду Сассоли и главе комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макалистеру с призывом осудить визит французских евродепутатов в Крым, который украинская сторона считает незаконным.



"Я уже седьмой раз приезжаю в Крым. Это никак не изменило мою жизнь. Существует некий ритуал, когда каждый раз украинский посол пишет письмо и требует введение новых санкций , но это ничего не меняет. Текст письма готов, только дата каждый раз меняется. Как у нас говорят: "В одно ухо влетело, а в другое вылетело". Примерно тот же эффект", - сказал Мариани журналистам.

