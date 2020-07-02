Медведчук объяснил, почему Украина не является суверенным государством

Последние шесть лет Украина не является суверенным и независимым государством, так как "находится под внешним управлением со стороны США", считает глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.



Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко якобы признался Байдену, что "нет коалиции в парламенте". Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела.



"Последние шесть лет в стране введено внешнее управление. Последний ход для этого внешнего управления был осуществлен господином (президентом Владимиром - ред.) Зеленским, подписавшим меморандум с МВФ, согласно которому Украина полностью переходит под внешнее управление ‒ в руки так называемых внешних хозяев "слуг народа", находящихся при власти. Она далеко не демократическая и не правовая с учетом того, что происходит на наших улицах, где национал-радикалы и другие представители так называемых "активистов" правят бал", - сказал Медведчук в среду на брифинге у Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".



Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что записи якобы его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом были сфабрикованы.



В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына Байдена Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.



Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.

