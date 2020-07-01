Путч «порохоботов»

Судебно-уличный бенефис Петра Порошенко был предсказуем, и он таки состоялся. Несмотря на карантин и ограничение передвижений между Львовом (электоральным оплотом пятого президента) и Киевом, в столицу доставили большую партию «порохоботов». Допрос и суд над «великим кормчим» должны стать «переломным моментом». Часом «Хэ». С первого июля начинается «великое наступление Черчилля» на Зеленского и его «клику». Если хотите, это путч.



Да, Петр Алексеевич перешел в открытое наступление. Его спич перед зданием Государственного бюро расследований был фактически объявлением войны. Пара тысяч привезенных «порохоботов» воем и аплодисментами встречали «седьмого гетьмана нации». Почему Порошенко стал «гетьманом»? Потому что он стал лидером электоральных настроений Галичины (Ивано-Франковск, Тернополь и Львов). Это его оплот на выборах. А там все очень патриархально-древнее – «добрый гетьман», «война до победного конца» и «не провоцируйте галичан». Одним словом, «колыбель нации» со всеми вытекающими в Киев последствиями.



Как бы случайно по заказу телеканала «Эспрессо», принадлежащего депутату из фракции «ПЕС» Порошенко Николаю Княжицкому, были опубликованы результаты «социологического исследования». Проводил соцопрос центр «Социс», по странному стечению обстоятельств принадлежащий политтехнологу Игорю Грыниву. Результаты просто поражают: во Львове Порошенко – абсолютный лидер общественного мнения. Ему готовы отдаться почти 50 процентов лучших сыновей и дочерей нации (45,1%). А знаете, где находится Зеленский? Правильно, в конце списка. За него готовы проголосовать всего лишь 11,1 процента опрошенных. Очень показательный опрос, поскольку его спонсоры и исполнители вообще не стеснялись. «Гетьмана» хотят видеть во главе Украины представители самой «передовой и культурной части нации». Истинные патриоты. Намек более чем прозрачен: два майдана были проведены благодаря поддержке Галичины, и начинается третий майдан по той же схеме.



Порошенко сейчас ведет себя пафосно-агрессивно и в суде, где избирается мера пресечения по делу о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки. Он кривляется, как паяц, орет и превращается в обвинителя режима под крики свезенных из Галичины «порохоботов»



«Гетьман» раздавит действующего главу государства как бумажную декорацию при реализации схемы «Третья революция». Однако Порошенко никогда не выиграет выборы президента Украины. С Байденом, без Байдена – не важно. Как ни странно, приведу в качестве аргумента результаты недавнего опроса Центра имени Разумкова

Пока Офис президента и Офис генерального прокурора всячески заигрывали с Петром Алексеевичем, намекая на готовность смягчить преследования в обмен на лояльность, «гетьман» пошел ва-банк. Он поставил ультиматум: закрыть все уголовные дела, возбужденные «пособниками Януковича», и даже не сметь касаться его светлого лика своими грязными лапами.Порошенко сейчас ведет себя пафосно-агрессивно и в суде, где избирается мера пресечения по делу о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки. Он кривляется, как паяц, орет и превращается в обвинителя режима под крики свезенных из Галичины «порохоботов»: «Да, ваша честь, я виноват, поскольку остановил орды Путина в 2015 году! Да, я виноват, поскольку сохранил Украину в судьбоносное время! Да, судите меня, избивайте и всаживайте иголки под ногти, поскольку я отдал приказ морской армаде войти в Азовское море и защитить Бердянск и Мариуполь!».Короче, глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с Венедиктовой доигрались с Петром Алексеевичем. Думали, что можно его аккуратно подвесить с помощью откровенно проигрышных дел по Семочко и назначению членов Высшего совета правосудия. Теперь этот пафосный «гетьман» орет на прокуроров в Печерском суде: «Если замахнулись, то бейте! Надо сажать за решетку – сажайте!».И что у нас, по итогу, вырисовывается? Порошенко начал уличный путч и останавливаться не собирается. Временно исполняющая обязанности посла США в Украине Кристина Квин открыто требует от Офиса президента и главы МВД Арсена Авакова немедленно прекратить политическое преследование «гетьмана». Кстати, Аваков – сегодня единственный политический игрок, которого опасается «гетьман». Назначение «кровавого пастора» Александра Турчинова главой партийного штаба «Европейской солидарности» – это в первую очередь жест в отношении Авакова. Как и трудоустройство в «Евросолидарность» на должность «креативного технолога» Виктории Сюмар. Это бывшие «народофронтовцы», у которых до сих пор сохраняются хорошие отношения с Арсеном. И только во вторую очередь подобные телодвижения как бы являются символом «объединения патриотических сил».Ближайший «час Хэ» – это местные выборы осенью нынешнего года. На них «гетьман» рассчитывает победить в Галичине и, как ни странно, в Киеве, где у «ЕС», чтобы вы понимали, реально самый высокий рейтинг среди всех партий. Следствие массового переселения жителей «культурной колыбели» в столицу. Первая волна была при Ющенко, потом вообще хлынули. Вот вам и результат.Стратегический план Порошенко предусматривает организацию третьей революции при поддержке друга и подельника Джо Байдена. Он, по расчетам Петра Алексеевича, должен победить в ноябре на выборах, и тогда «путь открыт к победе». Все схемы накатаны и отработаны. «Патриоты сносят власть промосковского клоуна». Назвать Зеленского пророссийским могут только «порохоботы», поскольку для всех остальных он «лайт-версия» самого Порошенко. Короче, допрыгался Владимир с заигрыванием с патриотическим электоратом. Но я не хочу быть пессимистом.С точки зрения конфликта Зеленский–Порошенко все, в принципе, понятно. «Гетьман» раздавит действующего главу государства как бумажную декорацию при реализации схемы «Третья революция». Однако Порошенко никогда не выиграет выборы президента Украины. С Байденом, без Байдена – не важно. Как ни странно, приведу в качестве аргумента результаты недавнего опроса Центра имени Разумкова. Ребята вынуждены были отразить доминирующие настроения общества. Так бывает, когда не хочется палиться по-черному и превращаться в откровенно карманную структуру типа «Социса» Грынива. У них далеко идущие планы по типу «Разумков – наш президент». Поэтому тактически выгодно «засветить» реальную картину. Ну иногда и проститутка может сойти за приличную женщину. Короче: рейтинг «слуг народа» после серии зашкваров с Колей «Велюровым» (Тищенко), «корабельными соснами» и евгенисткой Галиной Третьяковой обрушился стремительным домкратом. За них готовы проголосовать 30 процентов от тех, кто определился с выбором. И к ним вплотную приближается «Оппозиционная платформа» Бойко–Медведчука, за которую намерены проголосовать 22%. Это качественный скачок, который можно объяснить только мощным оттоком разочаровавшихся в Зеленском и его виртуальной партии избирателей. «Слуги» и президент полностью провалили решение главного вопроса прошлых выборов: война или мир, снижение коммунальных тарифов, а также продолжили курс Порошенко по насильственной украинизации. Собственно, весь этот список претензий со стороны адекватных избирателей отразил Медведчук в своем открытом письме к Зеленскому. Правда, «гарант» избрали политику страуса, спрятал голову в песок и не отвечает - ни Медведчуку, ни гражданам Украины.Поэтому и неудивительно, что адекватные избиратели переориентируются на тех, кто за мир, кто против МВФ, кто предлагает, как снизить тарифы и т.д.Да и несостоявшаяся «посадка» Петра Алексеевича, который благодаря Зеленскому стал «гетьманом Галичины», позволила людям сделать правильные выводы. Порошенко удалось консолидировать свой электорат, доведя свой рейтинг до 16 процентов. Но это его абсолютный потолок. Выше этого показателя «гетьман» не прыгнет ни на парламентских, ни на президентских выборах. Поэтому ему остается рассчитывать лишь на поддержку внешних правителей Украины. У «Оппозиционной платформы» есть большой потенциал для расширения за счет электората Зеленского. Если он будет продолжать в том же духе, строя из себя Петра Алексеевича и заигрывая с ним, то «слуги» уходят на последние места. Поэтому не все так однозначно с путчем Порошенко, как кажется на первый взгляд. Третью революцию ему не вытянуть.