Депутат Жупанин лоббирует возвращение импорта электроэнергии из РФ

Депутат Жупанин лоббирует возвращение импорта электроэнергии из РФ

Депутат из фракции “Слуга народа” Андрей Жупанин лоббирует возвращение импорта электроэнергии из России. Об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей страничке в Facebook.

Политолог сообщил, что на сегодняшнее заседание комитета ВР по энергетике и ЖКУ вынесен правительственный законопроект №3657, который предусматривает приостановку импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества. В то же время депутат Андрей Жупанин зарегистрировал альтернативный законопроект, которым предлагается импорт тока из России сохранить.

“Необходимость запрета поставок электроэнергии из страны-агрессора является совершенно здравым решением. Но в нашем парламентском омуте водятся черти крупных размеров. Как стало известно буквально сегодня, депутат-слуга Жупанин зарегистрировал альтернативный законопроект №3657-1, которым импорт из России сохраняется”, — написал Сазонов.

Он также напомнил, что импорт электроэнергии из России, возобновленный осенью прошлого года, стал одной из причин масштабного энергетического кризиса и практически полной остановки отечественной угледобывающей отрасли, из-за чего шахтеры сейчас выходят на акции протеста.

Напомним, ранее народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что кризис в энергетике спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус  за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный ним импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.