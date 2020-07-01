Депутат Жупанин лоббирует возвращение импорта электроэнергии из РФ

Депутат из фракции “Слуга народа” Андрей Жупанин лоббирует возвращение импорта электроэнергии из России. Об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей страничке в Facebook.

Политолог сообщил, что на сегодняшнее заседание комитета ВР по энергетике и ЖКУ вынесен правительственный законопроект №3657, который предусматривает приостановку импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества. В то же время депутат Андрей Жупанин зарегистрировал альтернативный законопроект, которым предлагается импорт тока из России сохранить.

“Необходимость запрета поставок электроэнергии из страны-агрессора является совершенно здравым решением. Но в нашем парламентском омуте водятся черти крупных размеров. Как стало известно буквально сегодня, депутат-слуга Жупанин зарегистрировал альтернативный законопроект №3657-1, которым импорт из России сохраняется”, — написал Сазонов.

Он также напомнил, что импорт электроэнергии из России, возобновленный осенью прошлого года, стал одной из причин масштабного энергетического кризиса и практически полной остановки отечественной угледобывающей отрасли, из-за чего шахтеры сейчас выходят на акции протеста.

Напомним, ранее народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что кризис в энергетике спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный ним импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.