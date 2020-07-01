Суд продолжит избрание меры пресечения Порошенко 8 июля

Печерский районный суд г.Киева продолжит заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко 8 июля в 11.00.

Такое решение огласил судья Сергей Вовк в ходе изучения материалов ходатайства после выступления сторон.

По словам Вовка, в рукописном тексте на подозрении указано, что подозреваемый отказался от получения уведомления о подозрении, что подтверждается понятыми. "Принимается решение о вызове данных лиц для непосредственного изучения данных обстоятельств", - сказал он. С этой целью судья объявил перерыв.

Как сообщалось, представители обвинения огласили ходатайство, в котором просят о личном обязательствах для Порошенко сроком на 8 суток до 10 июля, когда истекает срок расследования дела.

Защита, изучив документы, обратила внимание на отсутствие даты в документе. "Это не ходатайство, а бумажка, непонятно где и как изготовленная", - заявил адвокат Игорь Головань.

Печерский районный суд Киева в среду днем продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства в уголовном производстве о назначении замглавы Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым.