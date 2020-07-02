В ЛНР заявили о взрыве украинского миномета в Донбассе

Миномет украинских силовиков взорвался на позициях ВС Украины у линии соприкосновения в Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения, заявил журналистам в среду официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий.



"Соединения и воинские части ВСУ, находящиеся в зоне операции Объединенных сил (ООС) продолжают нести небоевые потери, полученные в том числе из-за использования бракованного и снятого с вооружения оружия", - заявил Осадчий.



По его словам, 30 июня на подконтрольной Киеву территории близ линии соприкосновения в результате разрыва ствола 120-миллиметрового миномета украинского производства "Молот" получили ранения трое военнослужащих ВС Украины.



Миномет М120-15 "Молот" калибра 120 миллиметров был разработан концерном "Укроборонпром" на основе советского миномета 2Б11. В 2016 году он поступил на вооружение украинской армии. С 2016 года сообщалось о ряде случаев взрыва миномета "Молот", в результате которых среди военнослужащих ВС Украины были погибшие и раненые.

