Нацбанк рекордно увеличил покупку валюты

Национальный банк на протяжении июня купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 1 июля.



Отметим, что июнь – уже третий месяц после апреля и мая, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте. При этом сумма покупки достигла максимума в этом году.



Всего с начала года регулятор купил на межбанке валюты 3 884,9 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года положительное сальдо составило до 1 091,8 млн долларов.

